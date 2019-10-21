HABER /  EKONOMİ

Dolarda kararsız seyir! Gözler Merkez'in faiz kararında

Dolar/TL haftaya da 5.79 lira seviyesinde başladı. Dolarda gözler perşembe günü toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) gelecek faiz kararında olacak.

Dolarda yaklaşık son iki haftadır seyri Suriye kaynaklı haber akışı belirliyordu. Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası özellikle ABD tarafından Türkiye hakkında yapılan açıklamalar öncelikle doların 5.90 lirayı aşmasına yol açmıştı. 

Perşembe günü 5.88 seviyesinde bulunan dolar/TL ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşmanın ardından hızla düşüşe geçti. Haftayı 5.78'den kapattı.

Dolarda son durum

Gözler PPK'dan gelecek faiz kararında

Suriye'de varılan anlaşmanın şartlarına uyulup uyulmaması ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump'tan gelebilecek açıklamalar kurun seyrini etkileyebilir ancak şu an için piyasaların artık kendi gündemine dönmesi bekleniyor. Bu hafta özellikle gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) gelecek faiz kararına çevrilecek. 

Faiz indirimi beklentisi

Suriye'deki operasyon ve artan kur geçtiğimiz hafta Merkez'den faiz indirimi beklentilerinin azalmasına yol açmıştı. Ancak burada sağlanan anlaşma ve kurun görece alevinin düşmesi faiz indirimi beklentisini yeniden canlandırdı.

Şu anda Merkez'den 150-200 baz puan aralığında bir indirim bekleniyor. 

Etkileyecek diğer etkenler

Yurtdışında ise bu hafta AB ile İngiltere arasındaki Brexit belirsizliği takip edilecek. Bunun yanında ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinden çıkabilecek sonuçlar da piyasalar üzerinde etkili olabilir.

Altında son durum

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İşte dünyanın en güzel şehirleri! Türkiye'den bir yer listede Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe kalecisi çamaşır asıyor
New York Times'dan flaş iddia! Trump Suriye'nin doğusunda 200 asker bırakmayı düşünüyor
Terör örgütü YPG Rasulayn'dan çekildiğini duyurdu SMÖ yalanladı
Denizlispor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Erdoğan'dan 120 saat uyarısı! Kaldığı yerden devam eder
Şırnak Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'nde kendisini ateşe veren vatandaşın yardımına esnaflar koştu
Hatay'da korkunç kaza! Bir anlık dalgınlık canından etti!
Krediler için 'kara liste' çağrısı
Akdeniz'de panik yaratan deprem!
Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel Gaziantep'i felç etti
28 Ekim 2019 yarım gün tatil mi liselere okul var mı?
Yorumlar