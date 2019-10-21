Ahmet Hakan'dan Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili bomba FETÖ iddiası

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in tahliye edilmesine tepki gösterdi. Hakan sırf FETÖ'nün gazetesine abone oldu diye yıllardır aklanamayan insanların olduğunu belirtip Arınç'ın damadının FETÖ ilişkisine tanık olduğu halde tahliye edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsinin istendiği davadan geçen günlerde beraat etti.

Bülent Arınç ise damadının tahliye olmasıyla ilgili "Neden tutuklandı diye hesap soracaklarına neden tahliye edildi diye soruyorlar?" diye serzenişte bulunarak "onun tahliyesinden bu kadar çok gocunuyorlar...Adam mı öldürmüş hayır, neymiş” açıklamasında bulunmuştu.

Ahmet Hakan'dan tepki geldi

Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Bülent Arınç'ın moralini bozacak bir yazı yazdı. Ekrem Yeter'in FETÖ'den beraat etmesine tepki gösteren Hakan, "Gözümüzle gördük, Arınç’ın damadı, FETÖ'ye ait sivil toplum örgütlenmelerinin göbeğinde yer alan bir isimdi'' ifadelerini kullandı. Hakan, yazısının ilgili bölümünde şunları söyledi:

Arınç'ın damadının FETÖ'yle ilişkisini gözümüzle gördük

Gözümüzle gördük: Bülent Arınç’ın damadı, FETÖ’ye ait sivil toplum örgütlenmelerinin göbeğinde yer alan bir isimdi. Aklanmış, paklanmış, beraatlar etmiş.

Sırf FETÖ’nün gazetesine abone oldular diye aklanamayanlar var

Tam, 'Hukuktur, yargıdır, karar vermiştir, bize susmak düşer' falan diyeceğim.Sırf FETÖ’nün gazetesine abone oldular diye, sırf FETÖ’nün bankasına para yatırdılar diye...Bir türlü aklanıp paklanamayanlar geliyor aklıma."

Bugün hangi yazar ne yazdı?