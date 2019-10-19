YPG'nin karargaha çevirdiği Ermeni kilisesinde Öcalan posterleri

Elebaşının iki ayrı posterinin asılı bulunduğu duvarda, bunların hemen üzerinde haç ve diğer dini semboller yer alıyor. Ermenilerin "horan" adını verdikleri bu bölüm, Hıristiyanlar açısından mahremiyeti bulunan ve sadece papazın girebileceği bir alan olarak biliniyor.