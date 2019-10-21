Mevlüt Çavuşoğlu YPG'nin çekilmesiyle ilgili net konuştu: 35 saatimiz var

ABD ile varılan anlaşma gereği Barış Pınarı Harekatı'na verilen ara son iki gününde. Son dakika açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak. " açıklaması yaptı.

İstanbul'da, TRT World Forum'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz orada sahada ABD ile Güvenli Bölge oluşturmak için çalışırken ABD YPG'ye silah temin etmeye devam etti." diye konuştu.

"Suriye'deki çatışma sadece siyasi yolla bitebilir" diyen Çavuşoğlu, "Kürtler bizim düşmanımız değil. Harekatta sadece teröristler hedef alındı. YPG, Kürtleri temsil etmiyor. " ifadelerini kullandı.

"DEAŞ'a karşı mücadelede çok kararlıyız. DEAŞ bizim düşmanımız. Kaç defa saldırılarına hedef olduk." açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Barış Pınarı Harekatı'nı yapmak zorundaydık"

-Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. 360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı. Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık.

Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti.

Operasyona başlar başlamaz herkese, BM'ye NATO'ya Avrupa Konseyi'ne İran rejimine Araplara AB büyükelçilerine bilgi verdik. Barış Pınarı Operasyonu'nda sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi.

"YPG Kürtleri temsil etmiyor"

-Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil. Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz Türkiye'de. Biz Kürtlere karşı değiliz terör örgütüne karşıyız. YPG Kürtleri temsil etmiyor.

Biz bu ülkeyi işgal etmiyoruz. Bizim Suriye'deki demografiyi değiştirme gibi bir amacımız yok.

"Kimyasal silah kullanıldı" yalanı

-Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Biz bu konuda çok hassasız. Askerimiz ordumuz çok hassas. YPG PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor. 1081 havan topu atıldı şehirlerimize. 4 şehidimiz var şu ana kadar. Neden bu tantana yapılıyor. Biz oyun planını bozduk. Oyunu bozduk.

35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak

"35 saatimiz kaldı"

120 saatlik bir süre verildi. Bu anlaşmaya göre 120 saat içerisinde oradaki bütün unsurların geri çekilmesi gerekiyor. Yaptırımlarla yaşayamayız. Bunu da ifade ettik müzakereler sırasında. Bunlar da ortadan kaldırılacak. Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik. YPG/PYD unsurlarının şu anda kontrol ettiğimiz bölgeleri terk etmeye başladığını görüyoruz. 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak. Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı olacak.