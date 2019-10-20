Barselona'da Katalanlar sokakları savaş meydanına çevirdi! Polis şiddete başvurdu

Barcelona'nın Belediye Başkanı Ada Colau, Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına yönelik, "protestolardaki şiddete son verilmesi" çağrısında bulundu. On binlerce kişinin protesto gösterisi düzenlediği kentin Belediye Başkanı Colau, yaptığı açıklamada, her geçen ün protestoların dozunun arttığını söyledi.