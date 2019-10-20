Barselona'da Katalanlar sokakları savaş meydanına çevirdi! Polis şiddete başvurdu
İSPANYA'nın Katalonya bölgesinin en büyük kenti Barcelona'da Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına yönelik çıkan protestolar çığırından çıktı polis şiddete başvurdu.
Barcelona'nın Belediye Başkanı Ada Colau, Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına yönelik, "protestolardaki şiddete son verilmesi" çağrısında bulundu. On binlerce kişinin protesto gösterisi düzenlediği kentin Belediye Başkanı Colau, yaptığı açıklamada, her geçen ün protestoların dozunun arttığını söyledi.
Sokaklara inen Katalanlar, caddelere barikatlar kurup polis ekipleriyle çatışmaya başladı. "Bağımsızlık" ve Siyasi tutuklulara özgürlük" sloganları atan eylemciler, ülkenin alarm durumuna geçmesine neden oldu.
Hayatın durma noktasına geldiği Barselona'da, tren ve metro seferleri yavaşlatıldı. 6. gününe giren eylemler nedenyiyle kentte yaklaşık 1,5 milyon euroluk hasar meydana geldi.
Gösteriler nedeniyle Barcelona'nın El Prat Havalimanı'nında 57 uçuş da iptal edildi. Eylemcilere polisin şiddeti de günden güne artmaya başladı.