Abdurrahman Dilipak Soçi'deki Putin-Erdoğan görüşmesindeki sürpriz ismi yazdı

YENİ Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le Soçi'de yapacağı görüşmeyi hatırlatarak görüşmede bir sürpriz ismin olabileceğini iddia etti.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, '5'e 1 kala' başlıklı bugünkü yazısında ABD ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na verdiği arayı değerlendirerek flaş iddialarda bulundu.

"Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez" diyen Dilipak, Şam yönetimi ile temas kurulmasını gerektiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de gerçekleşecek görüşmesini hatırlatan Dilipak, 'Masada Esad'ın da olabileceğini' iddia etti.

Soçi’de bir sürpriz yaşanabilir ve Esed masada olabilir

Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"'Pause' için öngörülen bu 120 saatin sonunda, yani yarın, 22 Ekim’de, Erdoğan ile Putin Soçi’de masaya oturacak. Soçi’de bir sürpriz yaşanabilir ve Esed masada olabilir. Rusların beklentisi bu yönde. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Biz 1998 yılında yapılan 'Adana Mutabakatı'nın uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla bu anlaşmanın taraflarıyla, henüz uygulanmayan anlaşmanın uygulanması yönünde temaslar kurmayı hedefliyoruz' diyor." (Yazının tamamı için tıklayınız...)