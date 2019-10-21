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Rusya'dan kritik Türkiye ve ABD açıklaması: Katkı sağlayacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliği bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Suriye'deki gelişmeler hakkında son dakika açıklamalarda bulundu.

Şoygu, DAEŞ militanlarının bulunduğu hapishanelerin güvenliğinin acilen sağlanması gerektiğini söyledi. Rus Bakan ayrıca, Rusya, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin Suriye'deki istikrarı ve güvenliği sağlayacağını belirtti.

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