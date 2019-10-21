Emre Belözoğlu'ndan büyük fedakarlık! Kendi anlattı

Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta Vedat'ın attığı golde asisti yapan isim olan Emre Belözoğlu, ''Kaburgamda kırık var. Kaburgamın acısını mı, mağlubiyetin acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim. Çok büyütülecek bir durum değil.'' dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in attığı gollerle 2-1 kazanarak 3 puana ulaşmayı başardı. Emre, ayrıca Vedat'ın attığı golde asisti yapan isimdi.

"Çok büyütülecek bir durum değil, kırık var''

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 64. dakikasında yerini Deniz Türüç'e bıraktı. Sakatlığı hakkında konuşan Emre, "Kaburgamda kırık var. Sonradan bir yumuşama falan yok. Bunu acıtasyon haline getirmenin anlamı yok. Oynayabiliyorsam, sorun yok. Kaburgamın acısını mı, mağlubiyetin acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim. Çok büyütülecek bir durum değil, kırık var. Bu havayı yakalamak ve bunu devam ettirmek büyük takımların geleneğinde var. İnşallah kazanarak devam ederiz." dedi.

''Elimden geleni yapmak istiyorum''

"Bazen taraftarlarımız hak etmediğim kadar teveccüh gösteriyorlar" diyen Emre, "Ben de tüm takım arkadaşlarım gibi elimden geleni yapmak istiyorum. Bugün ben çıktıktan sonra da sadece bir kere pozisyon verdik." ifadelerini kullandı.

''Süper Lig'de olması gereken bir takım''

Denizlispor'un yeni hocasının rakiplerine motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Emre, "Denizlispor'da yeni bir hocanın gelmesi bir motivasyon sebebiydi, bizim için bu bir talihsizlikti. Denizli çok güzel bir şehir, her zaman Süper Lig'de olması gereken bir takım. Onlara da başarılar diliyorum. Umuyorum bu sezon taraftarlarımızı mutlu edebiliriz." diye konuştu.