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Semih Kaya'nın golü Prag'a yetmedi

Çekya Birinci Futbol Ligi'nde Sparta Prag forması giyen Semih Kaya, Teplice ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının golünü kaydetti

Ligin 13. haftasında Teplice, Sparta Prag'ı konuk etti. Sparta Prag, karşılaşmanın 68. dakikasında Semih Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Milli futbolcu, 2017'de transfer olduğu Sparta Prag'daki ilk golünü atmış oldu. Ev sahibi takım 90. dakikada Jakub Reznicek'in golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Slavia Prag'ın 35 puanla lider olduğu ligde, Sparta Prag ve Teplice bu sonucun ardından puanını 18 yaptı.

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