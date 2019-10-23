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CHP'yi memun etmek zor! Rusya ile varılan Suriye mutabakatını da beğenmediler

Dün Türkiye yine tarihi bir anlaşmaya imza attı. Dünya ülkeleri Türkiye'nin Rusya'yla yaptığın anlaşmayı konuşurken CHP yine memnun olmadı. CHP'li Tuncay Özkan Twitter'dan yapılan anlaşmayı eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin'le Suriye'nin geleceği konusunda önemli bir anlaşmaya vardı. CHP ise bunu da eleştirdi.
Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından masada da başarılı sonuçlar aldı.

Önce ABD ile YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için mutabakata varan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le masaya oturdu.

Sınırlar güven altında

Erdoğan ile Putin'in uzun süren görüşmesi sonrasında varılan anlaşmaya göre YPG'li teröristler Barış Pınarı Harekatı dışında kalan bölgede de sınırdan 30 km aşağı inecek. Türkiye böylece masada sınır güvenliğini sağlama almak adına başarılı hamleler yaparken Cumhuriyet Halk Partisi bu durumu da eleştirdi. CHP'li Tuncay Özkan Twitter'dan şu mesajı attı: 

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