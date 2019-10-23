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Ar-Ge merkezinde en çok kadın çalışan şirket Aselsan

Aselsan 849 kadın çalışanı ile Ar-Ge merkezinde en çok kadının çalıştığı şirket oldu. Turkishtime tarafından 2013’ten bu yana hazırlanan "Ar-Ge 250 Araştırması"nın kapsamında bu yıl Ar-Ge merkezinde en fazla kadın uzman istihdam eden şirketler de belirlendi.

Ar-Ge merkezinde çalışan kadın personel sayısında Türkiye’nin lideri Aselsan oldu. Aselsan’ın Ar-Ge merkezinde 849 kadın personel görev yapıyor. Aselsan’ı 458 kadın Ar-Ge uzmanıyla Tusaş, 364 kadın personel ile de Turkcell izliyor.

Kadın Ar-Ge Uzmanı sayısına göre İlk 10’da yer alan firmalar şu şekilde;

 Ar-Ge merkezinde çalışan kadın sayısı

Firma Unvanı                                                                 personel sayısı

1. Aselsan Elektronik Sanayi Ticaret A.Ş.                        849

2. Tusaş – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.                458

3. Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.         364

4. Ford Otomotiv A.Ş.                                                         307

5. Arçelik A.Ş.                                                                      268

6. Havelsan – Hava Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş.           247

7. Roketsan Roket Sanayi ve Tic A.Ş.                                231

8. Netaş Telekominikasyon A.Ş.                                         221

9. Simens Türkiye San. Ve Tic. A.Ş.                                   178

10. Logo Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.                                      167

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