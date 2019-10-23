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Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi

Küresel piyasalarda petrol fiyatları stok artışlarına bağlı olarak düşerken, tahvil getirilerindeki gerilemeyle altın fiyatları hafif yükseldi.

Petrol fiyatları, yüzde 1.0'den fazla yükseldikten sonra, Salı günü açıklanan verilerin ABD ham petrol stoklarının öngörülerden çok arttığını göstermesi üzerine geriledi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin üretimi düşürme eğilimi petrol fiyatlarının daha fazla gerilemesinin önüne geçti.

Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.52 düşerek 59.39 dolara, ABD hafif ham petrolü yüzde 0.79 düşerek varil başına 54.05 dolara geriledi.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) ve Çin-ABD ticaret savaşlarına odaklanan yatırımcılar, küresel piyasalarda tahvil getirilerinin gerilemesi üzerine altına yönelince, sarı madenin fiyatları hafif yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 yükselerek 1,489 dolara, ABD altın vadeli fiyatları da yüzde 0.3 yükselerek ons başına 1,492 dolara çıktı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri sürerken, Çin yönetimi, Çinli ve uluslararası soya fasulyesi işleyicilerine ABD'den 10 milyon  tona kadar soya fasulyesi ithalatı için gümrük vergilerinden muafiyet verdi.

Pekin'in tarifelerden muafiyet sağlamasına rağmen Çinli tüccarların,  çok yüksek seyreden fiyatlar nedeniyle ABD'den bir süreye soya fasulyesi  ithal etmeleri beklenmiyor.

Çin yönetiminin ABD'den soya fasulyesi ithalatı için gümrük vergisi muafiyeti Mart ayına kadar devam edecek.

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