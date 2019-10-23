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Esad da anlaşmadan memnun! Arayıp Putin’e teşekkür etti!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan 10 maddelik anlaşmanın ardından Putin'in, Esad'ı arayarak bilgi verdiğini belirtti. Peskov, Esad'ın anlaşmadan ötürü Putin'e teşekkür ettiğini bildirdi.

Sputnik’teki habere göre Peskov, “Rusya tarafının girişimiyle Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” diye açıkladı.

“Rusya lideri, Suriyeli mevkidaşını, 6 saatten fazla süren görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bilgilendirdi, görüşme sonucunda varılan mutabakatın temel hükümlerini anlattı” diyen Kremlin Sözcüsü, Putin'in, sonuç olarak başlıca görevin Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak ve Anayasa Komitesi kapsamındaki çalışmalar dahil politik çözüm arayışındaki ortak çabaları sürdürmek olduğunu kaydettiğini söyledi.

Esad Putin'e teşekkür etti 

Esad'ın, Soçi'deki görüşmeden çıkan kararlara destek verdiğini aktaran Peskov, “Devlet Başkanı Esad, Vladimir Putin'e teşekkür etti, çalışma sonuçlarına tam desteğini açıkladı ve ayrıca Suriyeli sınır muhafızlarının Rus askeri polisle birlikte sınıra çıkmaya hazır olduğunu bildirdi” diye ekledi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi dün Soçi'de 6 buçuk saat süren bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmede, YPG'nin 150 saat içinde 30 kilometre derinlikteki 'güvenli bölgeden çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

YPG'nin bölgeden çekilmesi 150 saat içinde, Salı günü Türkiye saati ile 18.00'e kadar tamamlanması öngörülüyor.

Ardından Rusya ve Türkiye ordularının, sınırın 10 kilometre güneyine kadar inecek ortak devriyesi başlayacak.

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