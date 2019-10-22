Türkiye 80 yıl sonra yeniden harita çizdi

Türkiye, ABD ve Rusya ile yapılan Suriye mutabakatı ile bölgedeki gücünü bir kez daha perçinledi. Barış Pınarı Harekatı ile kendisine rağmen bölgede terör bölgesi oluşturmak isteyenlere masadaki yeri haritayla güçlü bir mesaj verdi.

Türk diplomasisi Soçi'deki Türkiye-Rusya mutabakatıyla tarihi bir başarıya daha imza attı. Suriye'de terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile bölgedeki askeri gücünü bir kez daha gösteren Türkiye, ABD ve Rusya ile ayrı ayrı imzaladığı mutabakatla 80 yıl sonra güney sınırında yeni bir harita çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. ABD ile yapılan mutabakat sonrası YPG'nin bölgeden çekilmesine karar verilirken terör örgütüne 120 saatlik süre verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de dünyaya ilan ettiği güvenli bölge haritası Soçi'deki zirvede de masadaydı.

Soçi'deki zirvede süre uzatıldı

Esed rejimiyle birlikte hareket eden Rusya, YPG konusunda Türkiye ile aynı çizgiye geldi. Soçi'deki görüşmede taraflar 10 maddelik mutabakata imza koydu. Terör örgütüne verilen 120 saatlik çekilme süresi 150 saate çıkarılırken, YPG'nin tartışmalı Münbiç ve Tel Rıfat'ı da boşaltmasına karar verildi.

İşte bölgede 80 yıl sonra yeniden şekillenen güvenli bölge haritası;

- Tel Abyad ve Ras Al Ayn’ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

- Münbiç ve Tel Rıfat’tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

- Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.