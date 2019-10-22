Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşmanın şartları belli oldu

Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya geldiği toplantının ardından anlaşmayla ilgili açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi bir mutabakata imza attık'' ifadesini kullanırken, 23 Ekim itibariyle 150 saat içinde YPG'nin güvenli bölgeden çıkarılacağını ve 150 saatin sonunda ise 10 km derinliğinde Türk-Rus devriyelerinin başlayacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki durumu görüşmek için Soçi'de bir araya geldi. 6 saati bulan zirve şimdiye kadar Erdoğan ile Putin arasındaki en uzun görüşmelerden biri oldu. Bu uzun süreli görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kameralar karşısına geçip açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

''Rusya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Özellikle bugünkü görüşmelerimizde ana gündemimiz Suriye'deki gelişmelerdi. Bunun yanısıra ikili ilişkilerimizi de etraflıca ele alma fırsatı oldu.

'Kararlılıkla devam edecek'

Ekonomi alanında milli paralarla ticaretin artırılmasına, buna yönelik anlaşmayı da bildiğiniz gibi kısa süre önce imzalamıştık.Bu anlaşmanın 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşmada önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Akkuyu ve Türk Akım'da işbirliğimiz sürüyor. S-400'de teslimatlar yapılıyor. Önümüzdeki dönemde de ortak çıkarlarımız doğrultusunda bu çalışmalar kararlılıkla devam edecektir.

'Putin'le çok ciddi çaba harcadık'

Sayın Putin'le Suriye'de barış, huzur, istikrarın tesisi için gerek ikili düzeyde gerekse Astana formatı kapsamında çok ciddi çaba harcadık. Soçi Muhtarısı dahil pekçok önemli karara imza attık. 16 Eylül'de Ankara zirvesiyle Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan ettik. 30 Ekim'de komite toplanacak. Beklentimiz komitenin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde gerçek ve kapsamlı değişiminin önünü açmasıdır.

Suriyelerin geri dönüşünü sağlamak...

İdlib yaptığımız görüşmelerin gündemiydi. Gelinen aşamalarda saldırılarda azalma yaşandığını görmek memnun edici. Bizim hiçbir zaman ülkenin toprağında egemenliğinde gözümüz yoktur. Barış Pınarı Harekatı’nın ana gayesi teröristlerin bölgeden çıkartıp Suriyelerin geri dönüşünü sağlamak

Putin'in açıklamalarınden önemli başlıklar;

''Sayın Cumhurbaşkanı, bayanlar, bayanlar. Türkiye Cumhurbaşkanına davetimi kabul ettiğim için müteşekkiriz. Kısa bir süre önce telefon görüşmesi yaptık, davetimi o gün dile getirdim. Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki durumu müzakere ve Fırat'ın ötesindeki durumu da ele almak için bugün biraraya geldik. Sayın Erdoğan Türkiye'nin askeri harekatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Biz defalarca Türkiye'nin milli güvenliklerini temin etmek için adımlar atmak istediği niyetini anlayışla karşılıyoruz. Türkiye’nin endişelerini paylaşıyoruz. Suriye ile kuzeydoğundaki Kürtler arasında geniş bir diyalog başlatılması gerekiyor.''

"Türkiye ile Suriyeliler birlikte sağlayacak"

Terör örgütlerinin Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu harekattan yararlanmaması, bunların arasında DEAŞ var. Militanları cezaevlerinde bulunuyorlar, kaçma teşebbüsünde bulunuyorlar. Suriye'de kalıcı barışın ve istikrarın sağlanması ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duymakla mümkündür. Bölgedeki barışı ve istikrarı Türkler ile Suriyeliler birlikte sağlayacak. Suriye hükümeti ile kuzey doğudaki Kürtler arasında geniş diyalog başlatılması gerekiyor. Bu kapsayıcı diyalog yoruyla Kürt, çok uluslu Suriye halkının hak ve hukukları ancak bu şekilde savunulabilir.

'Ulusal paralarla ödemeleri öngören sözleşme imzalandı'

Suriyeli göçmenlerin vatanlarına dönmeleri gerekiyor. Uluslararası topluma, BM'nin ilgili kurum ve kuruluşlarına göçmenlerin dönüşünü desteklemelerini bekliyoruz. Herhangi bir ayrımcılık, siyasallaştırma ve ön şartlar ileri sürmeden yapmalılar. Büyük bir memnuniyetle ticaret hacmimizin arttığını gözlemliyoruz. Ulusal paralarla ödemeleri öngören hükümetlerarası anlaşma imzalandı.''

Dünya medyasının yoğun ilgisini çeken zirve, Türkiye'nin Suriye'deki harekatı açısından kritik öneme sahip. Bilindiği gibi bu akşam saat 22.00'da YPG'ye çekilmeleri için verilen süre bitiyor. Milli Savunma Bakanlığı süre dolduğu anda YPG çekilmemişse harekatın aynı hızla devam edeceğini duyurdu.

Erdoğan - Putin görüşmesi

Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde Türkiye açısından ana gündem maddesi Barış Pınarı Harekatı nedeniyle terör örgütü YPG'nin Suriye rejimine bıraktığı bölgelerdi. Rusya tarafının önerisi ise, Suriye ve Türkiye arasında 20 Ekim 1998 tarihinde imzalan Adana Mutabakatı çerçevesinde bir çözüm.

Zirve öncesi Erdoğan ve Putin medyanın önüne çıkmış ve kısa açıklamalar yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti;

Bu davetin gerçekten bölgede kritik günler yaşadığımız sürece fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu süreç öncesinde de bu konuda yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Bu görüşmeyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınması sağlanacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşme çok ciddi fırsatlar sağlayacak.

Putin'in açıklamaları ise şu şekildeydi;

Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak.