HABER /  GÜNCEL

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker'den Kıbrıs açıklaması

Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Çabalarımıza rağmen Kıbrıs'ın birleştirilmesi konusunda ilerleme kaydetme konusunda başarı sağlayamadık. Bu bir hayal kırıklığıdır" dedi.

Komisyon başkanlığını 1 Kasım'da Ursula von der Leyen'e devredecek olan Jean-Claude Juncker, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, son bir konuşma yaptı.

"Görevim boyunca başarılarımız ve hayal kırıklıklarımız oldu. Çabalarımıza rağmen Kıbrıs'ın birleştirilmesi konusunda ilerleme kaydetme konusunda başarı sağlayamadık. Bu bir hayal kırıklığıdır" ifadelerini kullanan Juncker, başarılı olduğu konulardan birinin Yunanistan olduğunu söyledi.

Juncker, Afrika'nın AB'nin dayanışmasına ihtiyacı olduğunu ve AB'nin en büyük başarısının kıtada barışın tesis edilmesi olduğunu ifade etti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Candaş Tolga Işık'tan Ali Koç Fatih Terim kapışmasına bomba yorum
Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşmanın şartları belli oldu
Şişli-Mecidiyeköy metro durağında intihar çantadan çıkan not dikkat çekti
Diyarbakır eski Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı tutuklandı
Türkiye'de bir ilk! Üretilip Çin İspanya ve İngiltere'ye ihraç edilecek
Alman basını duyurdu! Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye kredileri kesti
ÖNCEKİ HABERLER
29 Ekim'de Cumhuriyet kuruldu şiiri kısa-4 kıtalık şiirler
Galatasaray Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
HDP Bismil İlçe Başkanı'ndan harekatla ilgili kara propaganda
Galatasaray Real Madrid maçı şifresiz canlı veren kanallar
Suriye'de YPG'li teröristler Demhat Egit ve Cemil Amed öldürüldü
Şeyma Subaşı mesaj olayı nedir canlı yayında Acun Ilıcalı'ya gönderdi
Yorumlar