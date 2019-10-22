Alman basını duyurdu! Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye kredileri kesti

Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye ile yapılması planlanan yeni kredilerin büyük bir bölümünü askıya aldı.

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) kurum içi kaynaklara dayandırdığı haberde yetkililerin "Türk siyaseti değişmediği sürece sıfıra doğru gidiyoruz" dediği aktarıldı.

Kredilerde bu yıl hiçbir olumlu karar almadı

AYB'nin bu yıl içinde Türkiye ile bağlantılı kredilerde hiçbir olumlu karar almadığının aktarıldığı haberde, Mayıs ayında sadece daha önce izni verilen 67 milyon euroluk bir kanalizasyon projesine imza atıldığı belirtildi.

Haberde AYB'nin normal koşullarda Türkiye'ye farklı projeler için yılda ortalama 1,5 milyar euro kredi aktardığı, hatta 2016 yılında bu rakamın 2,2 milyar euroya çıktığı, ancak bu yıl ise Türkiye için 100 milyon eurodan az kredi beklendiği vurgulandı.

AYB'nin aslında Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Türk hükümetinin OHAL sırasındaki baskıcı politikaları nedeniyle Türkiye'ye kredi desteğini kıstığı belirtilen haberde, Türkiye'ye 2017 yılında 500 milyon euro, 2018 yılında da yaklaşık 390 milyon euro kredi verildiği kaydedildi.

Avrupa'da ekonomik yaptırım talepleri

Avrupa ülkelerinde Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyon nedeniyle Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırım uygulanması yönünde talepler var. FAZ'in haberinde Hollanda parlamentosunun hükümetten Avrupa Birliği düzleminde Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırım uygulanması için çağrıda bulunduğuna işaret edilerek alınan parlamento kararında Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye hiçbir kredi vermemesi talep edildiğine de dikkat çekildi.