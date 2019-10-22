Kremlin Sözcüsü Peskov'dan açıklama: TSK'nın Suriye’de kalmasına Rusya izin vermez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesi devam ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan çarpıcı açıklama geldi. Peskov, TSK'nın Suriye'de kalmasına Rusya'nın değil, Şam yönetiminin izin verebileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk ve Rus liderlerin görüşmesinde Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmelerin ele alınacağını belirterek, “Görüşme, son gelişmeler hakkında Türkiye’nin planlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak.” ifadelerini kullandı.

"Rusya değil meşru hükümet izin verebilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalar yapan Peskov, ‘Türk güçlerinin Suriye’de kalmasına sadece bu ülkenin meşru hükümetinin izin verebileceğini’, bunu Rusya’nın yapamayacağını söyledi.

‘Uluslararası kontrol altındaki bir güvenli bölge’ önerisi

Peskov, Putin’in görüşme sırasında Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine ilişkin planları hakkında daha fazla bilgi almayı umduğunu belirtti. Rus yetkili, Almanya’dan gelen ‘uluslararası kontrol altındaki bir güvenli bölge’ önerisini incelediklerini de ekledi.

Putin-Erdoğan sürekli temas halinde

Türkiye ile ABD arasında karşılıklı yapılan açıklamaları “oldukça sert” olarak nitelendiren Peskov, “Putin ve Erdoğan’ın bugün konuşacakları konular olacak. Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmelerin ele alınacak. Görüşme, son gelişmeler hakkında Türkiye’nin planlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

İki liderin, iki ülke ilişkilerine dair güncel konular hakkında sürekli temas halinde olduğunu hatırlatan Peskov, “Son derece derin ticari ve ekonomik ilişkiler bizi Türkiye ile birleştiriyor. Bugünkü müzakereler hızlı ve kolay olmayacak.” dedi.