SON DAKİKA
CANLI YAYIN - Suriye'nin kaderi belirleniyor dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan ve Putin birazdan açıklama yapacak Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan açıklama: TSK'nın Suriye’de kalmasına Rusya izin vermez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesi devam ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan çarpıcı açıklama geldi. Peskov, TSK'nın Suriye'de kalmasına Rusya'nın değil, Şam yönetiminin izin verebileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk ve Rus liderlerin görüşmesinde Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmelerin ele alınacağını belirterek, “Görüşme, son gelişmeler hakkında Türkiye’nin planlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak.” ifadelerini kullandı.

"Rusya değil meşru hükümet izin verebilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalar yapan Peskov, ‘Türk güçlerinin Suriye’de kalmasına sadece bu ülkenin meşru hükümetinin izin verebileceğini’, bunu Rusya’nın yapamayacağını söyledi.

‘Uluslararası kontrol altındaki bir güvenli bölge’ önerisi

Peskov, Putin’in görüşme sırasında Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine ilişkin planları hakkında daha fazla bilgi almayı umduğunu belirtti. Rus yetkili, Almanya’dan gelen ‘uluslararası kontrol altındaki bir güvenli bölge’ önerisini incelediklerini de ekledi.

Putin-Erdoğan sürekli temas halinde

Türkiye ile ABD arasında karşılıklı yapılan açıklamaları “oldukça sert” olarak nitelendiren Peskov, “Putin ve Erdoğan’ın bugün konuşacakları konular olacak. Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmelerin ele alınacak. Görüşme, son gelişmeler hakkında Türkiye’nin planlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

İki liderin, iki ülke ilişkilerine dair güncel konular hakkında sürekli temas halinde olduğunu hatırlatan Peskov, “Son derece derin ticari ve ekonomik ilişkiler bizi Türkiye ile birleştiriyor. Bugünkü müzakereler hızlı ve kolay olmayacak.” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri YPG’liler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş! Labirent tüneller kapatılıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti binasına mühür vuruldu
Konya'daki Yahudi Hıristiyan afişleri tepki çekti! Saadet Partisi gençlik kolları astırmış
Ekrem İmamoğlu'ndan bakan Cahit Turan'a : Makamınızda çektirdiğiniz fotoğraf...
Dünya Sağlık Örgütü'nden fosfor bombası açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin zirvesi başladı! Dünya bunu izliyor
Beşar Esad ilk kez İdlib'de! Zamanlama manidar Erdoğan çıkışı küstahça
ÖNCEKİ HABERLER
ASELSAN'da hedef uzun menzilli radarlar
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gönlündeki başkanı açıkladı! Mehmet Sepil olmalı
Irak'tan "Suriye'den gelen ABD askerlerine" ilişkin açıklama
Atatürk ile ilgili şiirler kısa 2 kıtalık-4 kıtalık şiirler sayfası
Rusya Dışişleri'nden Erdoğan Putin görüşmesi öncesi önemli açıklama
28 Ekim yarım gün mü üniversiteler tatil mi YÖK açıklaması
Yorumlar 6 yorum