Konya'daki Yahudi Hıristiyan afişleri tepki çekti! Saadet Partisi gençlik kolları astırmış

KONYA'da Milli Görüş'ün gençlik kolu Anadolu Gençlik Derneği’nin astığı 'Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin' ifadesinin yer aldığı afişler büyük tepkiye neden oldu. Afişler kaldırıldı yerine Türk bayrakları asıldı.

Kan ve Haç figürleriyle Yahudileri hedef gösteren afişlerin üzerinde Maide Suresi 51. Ayet’ten, "Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez" ifadeleri yer alıyordu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin reklam panolarında yer alan afişler, sosyal medyada gündeme otururken, gayri müslim cemaatinden de tepki aldı. Afişler, tepkiler üzerine kaldırıldı yerine Türk bayrakları asıldı.

Belediyenin izahı : İhaleyi alan şirket kiralamış

Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Panoları kiraya veren belediye değil, ihaleyi alan şirket tarafından kiraya verilmiş. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda değil" açıklamasını yaptı.

Afişleri astıran şirket

Konya'daki otobüs duraklarının panolarını kiralayan Anadolu Açıkhava Reklamcılık şirketinin yetkilileri ise şunları söyledi:

"Afişler asıldıktan sonra görevli arkadaşlarımızın uyarılarıyla toplatmaya başladık. Tepkiler üzerine değil zaten biz fark edip kaldırdık. Dün gece itibariyle de tamamı kaldırıldı. O afişlerin yerine Türk bayrağı asılacak."