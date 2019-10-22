Anlamını mutlaka bilmeniz gereken 6 astroloji terimi 

Astroloji meraklılarının mutlaka bilmesi gereken 6 astroloji terimini sizler için derledik. Açı, birleşme, altmış, kavuşma, üçgen ve yod açı ne demek, burçlara etkileri neler sorularının yanıtları sizin için burada.

Astrolojiyle günlük burçlardan daha fazla ilgilenenler buraya. Astrologların sıklıkla kullandıkları en yaygın 6 astroloji terimi ve anlamları ile burçlara etkilerini sizler için derledik. İşte en önemli astroloji terimleri ve önemleri...

AÇI: Herhang iki gezegenin konumlarına göre birbirleri arasındaki geometrik ilişkiyi açıklayan kelime.

BİRLEŞME: İki gezegenin aynı konuma gelerek güçlerini birleştirmesi.

ALTMIŞ: Aralarında altmış derece olan gezegenler ahenkli ilişkileri temsil ederler. Bu uyumlu açıya 'altmış' denir. Örneğin, Venüs ve Mars altmış oluşturursa, aşk hayatınızda ciddi bir yükseliş bekleyin.

ÜÇGEN: İki gezegen birbirleriyle 120 derecelik açıyla ayrılıra üçgen oluşur. Genelde aynı elementtedirler (Ateş, toprak, hava, su) ve dolayısıyla çok uyumludurlar. Bu nedenle üçgenler iyi astrolojik öngörüler getirir.

KAVUŞMAYAN AÇI: İki gezegen 150 derecelik açıyla birbirlerinden ayrıldığında ortak hiçbir şeyleri olmaz. Bu durum hayatlarımızda ciddi gerilimin habercisidir.

YOD AÇI: Derin nefes alın! İki gezegen kendi aralarında altmış oluşturup ayrıca bir üçüncü gezegenle de kavuşmadığında ortaya çıkar. Eğer doğum haritanıza bundan varsa, muhtemelen kaderinizde hayatta çok büyük bir şey yapmak yazılı gibi hissederseniz. Ünlü olmak gibi! Bunu başarana kadar da durmazsınız.

GÜNEŞ: Özbenliği ve arzuları temsil eder. Haritadaki yeri; bulunmak istenilen yer, olmak istenilen kişi ve enerjinin kaynak noktasıdır. Eğer astrolog aksini söylemediyse siz hergün güneş burcunuzu okuyorsunuz demektir.

AY: Haritadaki yeri yani ay burcunuz duyguları, ihtiyaçları, hatta çocukluk anılarını anlatır. Ayrıca mide üzerinde büyük etkisi vardır çünkü bizler deneyimlerimizi duygularımız yoluyla sindiririz.

YÜKSELEN BURÇ: Bu doğum anınızda Doğu ufkunda yükselen burçlardır. Kendinizi dünyaya nasıl sunduğunuzu ve nasıl göründüğünüz tarif eder. Bir odaya girdiğinizde oraya taşıdığınız enerji sizin yükseleninizdir.