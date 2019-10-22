Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin zirvesi başladı! Dünya bunu izliyor

SOÇİ'de Rusya Devlet Başkanı Vladiir Putin ile biraraya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmeye başladı. Dünya medyası Rusya'daki bu buluşmayı son dakika haberi olarak duyurdu.

Rusya'nın Soçi kentinde Suriye konusuyla bir zirve düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşme salonuna geçtiler. Barış Pınarı Harekatı'na verilen aranın son gününde gerçekleşen toplantı büyük bir önem taşıyor.

İki lider toplantı öncesi çok kısa bir açıklama yaptı. Dünya medyasının yoğun ilgi gösterdiği buluşma, ajanslar tarafından son dakika haberi olarak geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Bu davetin gerçekten bölgede kritik günler yaşadığımız sürece fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu süreç öncesinde de bu konuda yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Bu görüşmeyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınması sağlanacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşme çok ciddi fırsatlar sağlayacak.

Putin'in açıklamalarından satır başları;

Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak.

Görüşmenin ana gündem maddesi

Görüşmenin ana gündem maddesi YPG'nin Suriye rejimine bıraktığı bölgeler olacak.

Rusya'yı ikna çalışmaları

ABD güçlerinin çekilmesiyle birlikte, Barış Pınarı Harekat bölgesi dışında kalan alanların büyük bölümü rejim güçlerinin kontrolüne geçti. Rusya destekli rejim güçleri, Fırat'ın batısında Menbiç'te, doğusunda ise Kobani, Ayn İsa, Tel Tamer, Haseke ve Kamışlı'da bayrak gösterdi. 32 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeyi bütün sınır hattı boyunca oluşturmak isteyen Ankara, bunun için Rusya'yı ikna etmek zorunda.

İki lider toplantı sonrası basına açıklama yapacak.