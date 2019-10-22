Kışa hazırlık için ıspanaklı bulgur köfteli çorba tarifi

Farklı ve besleyici çorba tarifi arayanlar için ıspanaklı bulgur köfteli çorba tarifi hazırladık. Yaklaşan kış aylarında hem sizin hem de ailenizin sağlığını da korumaya yardımcı ıspanaklı bulgur köfteli çorbanın yapılışını adım adım takip ederek sofralarınızı şenlendirin.

Kış yaklaşıyor. Sağlıklı ve lezzetli bir çorba tarifi arayanlar için ıspanaklı bulgur köfteli çorba tarifi hazırladık. 6 kişilik malzemeden oluşan ıspanaklı bulgur köfteli çorba için ihtiyacınız olanlar şöyle; 250 gram ıspanak, 3 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 adet orta boy soğan, 1 adet havuç, 4 su bardağı et suyu, 1 buçuk çay kaşığı için tuz.

Bulgur köftesi için gerekli malzemeler ise şöyle; 1 su bardağı bulgur, 1 çay bardağı kaynar su, 1 yumurta, 1 soğan, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber ile 2 çorba kaşığı un.

HAZIRLANIŞI: Ispanaklı bulgur köfteli çorba yapımına bulgur köftelerini hazırlayarak başlayın. Bulgur köfteleri için ince bulgurun üzerine kaynar su dökün. Üzerine kapak kapatıp bekletin. Ardınan yumurta, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve un ekleyip yoğurun. Bulgurlu hamurdan misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak köfteler yapın.

Ardından çorbayı hazırlamaya geçin. İnce kıyılmış soğan ve küp küp doğranmış havuçları yağda pembeleştirin. Ardından ince kıyılmış ıspanağı ekleyin, suyunu salıp biraz çekene kadar karıştırın. Et suyunu ve tuzu ilave edin. Havuç yumuşayana kadar pişirin. Pişen çorbaya köfteleri ilave edip, yaklaşık 15 dakika kadar pişirin.

ÇORBA İÇMENİN FAYDALARI

Çorba yemeğe başlamanın en sağlıklı yoludur. Ana yemek öncesi yenen bir küçük kase çorba bile vücutta bir çok fayda sağlamaya yetiyor. İşte çorba içmenin faydalarından bir kaçı...

- Mideden beyne giden tokluk sinyalinin süresi 20 dakikadır. Pek çoğumuz bundan daha kısa sürede yemek yediğimizden dolayı doyduğumuzu hissetmeyiz. Çorba içtiğimizde ise süre uzadığından dolayı tokluk sinyallerini alırız.

- Çorba, mide duvarının gerilmesine ve buna bağlı olarak tokluk merkezinin çalışmasına yardımcı olur.

- Yemeğe çorba ile başlamak iştahı keser. Bu da daha az yemek yememizi sağlar. Özellikle zayıflamaya yönelik bir beslenme programı uygulayanların, öğle ve akşam yemeklerine mutlaka çorbayla başlaması gerekir.

- Soğuk havalarda çorba tüketmek fiziksel olarak ısınma sağladığı gibi duygusal olarak da mutluluk verir.

- Çorba; sebze, et, tavuk, balık ve baklagiller gibi pek çok gıdayla hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanabilir. Bu nedenle de her damak tadına hitap eden bir çorba çeşidi mutlaka bulunur. Örneğin, tavuk suyu çorbası sevmeyen biri, domates ya da mercimek çorbasını keyifle tüketebilir.

- Türk mutfağındaki çorbalarda ağırlıklı olarak tahıl kullanıldığı için, diyetlerde bir dilim ekmek yerine bir kase çorba verilir. Bir dilim ekmek 30 gram, bir kase çorba ise 200 gramdır. Ancak miktar bakımından fazla olsa da, birçok çorba çeşidi ekmekten daha düşük kaloriye sahiptir.

- Havaların soğumasıyla birlikte su tüketimimiz azalır. Oysaki sağlımız için kışın da yeterli miktarda su içmemiz gerekir. Çorbalar direkt olarak su ihtiyacımızı karşılamasa da, vücudumuzun ihtiyacı olan sıvı alımına büyük fayda sağlar