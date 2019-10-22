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Çin'de altın madalya kazanan Taha Akgül asker selamını çaktı!

ÇİN'de düzenlenen Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mindere çıkan Milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaşan Taha Akgül, rakibini 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonun yapılan açıklamaya göre, Çin'de devam eden organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül'ün final müsabakasının ardından asker selamı verdiği de görüldü.

bayrak
Akgül, açılış töreninde de TSK kafilemizin bayrağını taşımıştı.

Fatih Yaşarlı'dan da bronz madalya
Türkiye'yi serbest stil 97 kiloda temsil eden Fatih Yaşarlı, bronz madalya aldı.

Milli güreşçi, üçüncülük müsabakasında Çinli Bahetihan Huwatibieke'yi mağlup etti. Türkiye, böylece serbest stilde 1 altın ve 3 bronz madalya kazanmış oldu.

Organizasyonda dün milli güreşçiler Selahattin Kılıçsallayan ve Soner Demirtaş üçüncü sırayı almıştı.

Diğer milli güreşçilerimiz de mücadele edecek

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde Rıza Kayaalp (130 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Aslan Atem (77 kilo) ve Enes Başar (67 kilo) mücadele edecek.

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