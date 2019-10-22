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Şampiyonlar Kupası'nda dev derbi

Voleybolda 2019 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası yarın Ankara'da sahibini bulacak.

Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında, 2018-2019 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Maç TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Efeler Ligi ve Kupa Voley'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı daha önce 3 kez müzesine götürmeyi başardı.

Halkbank, 4 kezle kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankası da organizasyonda birer kez mutlu sona ulaştı.

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