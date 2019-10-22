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Rezilliğe bakın! Bize ara verdiren ABD senatörleri YPG'lilerle bir araya geldi

TÜRKİYE ile ABD arasındaki mutabakat gereği YPG'ye verilen 120 saatlik süre akşam 22:00'de sona ediyor. Ankara'ya yaptırım öngören tasarıya öncülük eden Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, SDG Eş Başkanı İlham Ahmed'le toplantı yaptı.

İlham Ahmed'i "Suriye Kürtlerinin en üst düzey siyasi temsilcisi" olarak nitelendiren Senatör Chris Van Hollen, "İlham Ahmed ile toplantımızdan sonra kuzeydoğu Suriye'de gelişen duruma ilişkin daha çok endişeliyiz. Kongre hemen şimdi, yeterli sayıda Amerikan askerinin Suriye'de kalmasını sürdürmek, hava desteğini garantiye almak ve Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamak için toplanmalı" diye konuştu.

Sert açıklamalar

Amerikalı siyasetçi basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Katliamı durdurmamız gerekiyor. DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmamasını sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Chris Van Hollen ile birlikte Türkiye karşıtı tasarının mimarlarından Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da toplantıda yer aldı. Graham, "Herkesten çok Türkiye'yi suçluyorum. Türkiye'nin işgali Halifeliğin (DEAŞ) mağlubiyetini riske attı" dedi.

İsveç ile görüşme

İlham Ahmed, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile de görüştü. Linde, Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

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