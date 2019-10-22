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Sheffield United'dan Arsenal'e ağır darbe

İngiltere Premier Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Arsenal, deplasmanda Sheffield United'a 1-0 mağlup oldu.

Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Arsenal, Sheffield United deplasmanında üç puan bıraktı. Ligde 9. haftanın kapanış maçında,  Bramall Lane'de rakibini konuk eden Sheffield United, 30. dakikada  Lys Mousset'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Deplasmanda geriye düşen Arsenal, beraberlik için maç boyunca çaba harcadı ancak Sheffield United kalesini gole kapattı ve 90 dakika sonunda kazanan ev sahibi oldu.

Galibiyet hasreti 4 maça çıktı
Sheffield United, evinde Arsenal'ı 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi olurken puanını da 12'ye yükseltti. Arsenal ise 15 puanda kaldı. Öte yandan Arsenal, Premier Lig'de deplasmandaki galibiyet hasretini dört maça çıkarmış oldu.

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