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Cristiano Ronaldo'yu kiralamak için dudak uçuklatan teklif!

Yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'yu ABD'li bir yatırım devi arayarak şaşırtacak bir teklifte bulundu.

Futbol hayatına İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta devam eden Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya sürpriz bir teklif geldi.

100 milyon euro'luk teklif
Dev şirketin ünlü futbolcuya "Instagram hesabını 100 milyon euro karşılığında, bir yıllığına kiralamak istiyoruz" teklifini yaptığa öğrenildi. ABD basını, Ronaldo'nun teklifi değerlendirdiğini yazdı.

38.2 milyon sterlin'lik gelir elde etmişti
Ronaldo'yu Instagram'da 187 milyon kişi takip ediyor. Ronaldo, Instagram'dan 38.2 milyon sterlin'lik gelir elde etmişti.

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