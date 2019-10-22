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Orhan Miroğlu kaç yaşında kimdir CNN Türk'te yayını terketti

Eski AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu CNN Türk'te katıldığı bir programda CHP'li Aytuğ Atıcı ile tartıştı ve yayını terketti. Bu olayın ardından Orhan Miroğlu kimdir, kaç yaşında, eşi ve çocukları kimdir soruları akıllara geldi. Orhan Miroğlu aslen Mardinli ve 66 yaşında. 2 tane de çocuğu var.

Orhan Miroğlu kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak konusu oldu. CNN Turk ekranlarında yayınlanan programda CHP'li Aytuğ Atıcı ile tartışan Mehmet Miroğlu'nu hayatı merak konusu oldu.  Peki Orhan Miroğlu kimdir, kaç yaşında, eşi ve çocukları kimdir 

Orhan Miroğlu, (d. 1953; Midyat, Mardin, Türkiye) Kürt asıllı Türk siyasetçi, gazeteci ve yazar.

Gençlik seneleri Batman ve Diyarbakır şehirlerinde geçti. 1970-1980 yılları arasında demokratik gençlik hareketi içinde bulundu.

1980 senesinde Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.

Bir senelik öğretmenlik görevinde bulundu. 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra tutuklanarak Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi davasından 15 yıl mahkûmiyet cezasına çarptırıldı ve Diyarbakır Cezaevine gönderildi.

1988 yılında cezaevinden tahliye edildi. 1995 senesine kadar siyasi yasaklıydı. 1999 yılından bu yana önce HADEP, DEHAP ve Demokratik Toplum Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Radikal İki, Ülkede Özgür Gündem, Özgür Politika ve BirGün'de köşe yazarı olarak görev aldı.

Taraf gazetesinde "Yüzleşme" adlı köşesinde yazan Miroğlu 3 Eylül 2012 tarihinde Taraf gazetesinden yazısı yayınlanmadığı gerekçesi ile ayrılmıştır.

Orhan Miroğlu, Aralık 2012 itibarıyla Star gazetesinde yazmaya başlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yazar, yazdığı yazılardan dolayı ölüm tehditleri almıştır. Miroğlu, 6 Eylül 2010 tarihli Taraf'taki köşesinde kendisini kimliği belirsiz bir kişinin ölümle tehdit ettiğini duyurdu.

Ayrıca Kasım 2010 tarihinde HPG Online adlı web sitesinde Toprak Cemgil tarafından yazıda Miroğlu için "Bıçağın altında dolaşıyor [...] sözün özü böyle giderse kırmızı kalemle çekilen bir çizgi devreye girer! Miroğlu da mortoğlu olur bu toprakların tarihinde!" dendi.

7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde de AKP den Mardin Milletvekili seçilmiştir.

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