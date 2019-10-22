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Konya merkezli 27 ilde, FETÖ'nün TSK'deki üyelerine mahrem imamlık yaptığı öne sürülen 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı Haberin devamı. İçişleri Bakanlığı, HDP’li Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediyeleri ile Van Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine kayyum atadı Haberin devamı.
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Konya merkezli 27 ilde son dakika FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı

Son dakika FETÖ operasyonları devam ediyor. Savcılık Konya merkezli 27 ilde operasyon için düğmeye bastı. 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele ’mahrem imamlık’ yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda mahrem imam olduğu öne sürülen 60 kişi tespit edildi.

27 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı

Şüpheliler hakkında ’FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak’, ’Örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak’, ’Örgüt adına hizmet yüklenmek’, ’Örgüt kapsamında kadrolaşmak’ suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Talebe mesulü gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yapmışlar

Şüphelilerin örgüt içinde molla - genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan- gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptıkları belirtildi.

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