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Konya merkezli 27 ilde, FETÖ'nün TSK'deki üyelerine mahrem imamlık yaptığı öne sürülen 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı Haberin devamı. İçişleri Bakanlığı, HDP’li Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediyeleri ile Van Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine kayyum atadı Haberin devamı.
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! HDP’li dört belediyeye kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’da dün belediye başkanları gözaltına alınan HDP’li Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediyeleri ile Van Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.

Daha önce yerine kayyum atanan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile birlikte gözaltına alınan Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Eşbaşkanı Gülcan Özer ile Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer'in yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.

Valilikten açıklama 

Van’ın Erciş ilçesinde de hakkındaki terör soruşturması nedeniyle gözaltında bulunan HDP’li Belediye Başkanı Yıldız Çetin’in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, “Belediye Başkan Vekili” olarak görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, HDP'li Erciş Belediye Başkanı Çetin'in, Van 4 ve 5. Ağır Ceza Mahkemesinde “Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından yargılandığı anımsatıldı. Çetin hakkında ayrıca Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan soruşturma sürecinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, Çetin'in ilçedeki soruşturma kapsamında gözaltında bulunduğu kaydedildi.

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