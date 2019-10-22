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Nöbetçi bakan uygulaması bugün başlıyor! İlk Ziya Selçuk olacak

Yeni hükümet sistemininde uzun zamandır gündemde olan 'nöbetçi bakan' uygulaması TBMM'de bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk nöbetçi bakan olarak tarihe geçecek.

2018 yılında yapılan halk oylamasıyla hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı değerlendirmesinde alınan karar gereği Meclis’te 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor.

TBMM ana binadaki nöbetçi bakan odasında her hafta 3 farklı bakan milletvekilleriyle görüşecek.

TBMM Genel Kurulu'nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri nöbetçi bakan uygulaması gerçekleştirilecek. Her hafta 3 farklı bakan Meclis'te milletvekilleriyle görüşecek, soru ve taleplerini alacak.

Milletvekilleriyle görüşecek

Bu kapsamda bugün ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleriyle TBMM ana binadaki nöbetçi bakan odasında bir araya gelecek. Ardından sırasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 'nöbetçi bakan' olarak Meclis’te milletvekilleri ile görüşeceği belirtildi.

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