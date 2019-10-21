Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakata ilişkin, "Çatışmaların yeniden alevlenmesini istemiyoruz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı askeri harekat ile ilgili Alman hükümetinin tutumunun herkesçe bilindiğini ve harekatın devam etmemesi gerektiğini belirtti.

Belirlenen süre bittikten sonra askeri harekatın devam etmemesinin sağlanması ve siyasi çözümün bulunması gerektiğini ifade eden Maas, "Çatışmaların yeniden alevlenmesini istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Maas, bunun için çaba harcadıklarını kaydetti.

Kızılhaçın bölgeye girdiğini de ifade eden Maas, "Bu, insani durumun (bölgede) gerçekten nasıl oluğuna ilişkin fikir vermesi için önemli" şeklinde konuştu.