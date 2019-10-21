Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın dinleme süresinin bittiğini ve Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Rıza Sarraf davasında yargılanıp 32 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.





ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme iddiasıyla New York'taki mahkemede 32 ay hapis cezasına çarptırılan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye iade edilerek ülkeye dönmüştü.

32 ay hapis yattı



Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" iddiasıyla ilgili ise Atilla'nın masum olduğuna karar vermişti.

Hakan Atilla'ya, İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla 32 ay hapis cezası verilmişti. ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti.