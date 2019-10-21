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Konya'da bir kişi moloz dökerken kamyonun devrilmesi sonucu öldü

Demirören Haber Ajansı

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde moloz döktüğü sırada devrilen kamyonun altında kalan sürücü Osman Sezgin (55) hayatını kaybetti.

KONYA'nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi Doğandere mevkisinde meydana gelen olayda; Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı KOSKİ'nin inşaat işlerini yürüten taşeron firmada kamyon şoförü olan Osman Sezgin, 42 DVZ 16 plakalı kamyonla moloz döktüğü sırada, araç devrildi. Sezgin, devrilen kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sezgin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Osman Sezgin'in cansız bedeni kamyonun altından çıkarılıp otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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