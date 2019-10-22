Pompeo: ABD gerekirse Türkiye'ye karşı askeri güç kullanmaya hazır

ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın bitmesine saatler kala, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye küstah bir tehditte bulunarak "Başkan Trump, ihtiyaç halinde Türkiye'ye askeri harekât yapılması için hazırlıklı" açıklamasını yaptı.

Suriye mutabakatı için Türkiye'ye gelen ABD heyetinde yer alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo CNBC'de yer alan skandal demecinde, Trump'ın gerekli görülmesi durumunda Türkiye'ye karşı bir askeri harekât gerçekleştirebileceği tehdidinde bulundu. "Barışı savaşa tercih ederiz" diyen Pompeo, "Ancak kinetik ya da askeri tutum almak gerekirse, Başkan Trump'ın bu gereği yerine getirmeye hazır olduğunu bilmelisiniz" ifadelerini kullandı.

ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın bitmesine saatler kala Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Pompeo, "Barışı savaşa tercih ederiz. Ama kinetik ya da askeri tutum almak gerekirse, Başkan Trump'ın bu gereği yerine getirmeye hazır olduğunu bilmelisiniz" dedi. Pompeo, ABD'nin askeri bir karşılık vermesini gerektirecek durumların ne olduğu sorusuna karşılık vermedi ve "Başkan'ın ABD'nin askeri kudretini kullanmayı üstlenip üstlenmeme kararının önüne geçmiş olmak istemiyorum." açıklamalarında bulundu.

Gazeteci Wilfred Frost'a konuşan Pompeo ayrıca ekonomik yaptırımların yanı sıra diplomatik yaptırımların da kullanılabileceğini ifade etti. Röportajda Pompeo, Türkiye ile anlaşmanın hayat kurtardığına tamamen ikna olduğunu söyleyerek anlaşmayı savundu.