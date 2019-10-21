Memur fazla mesai ücreti saat başı ne kadar oldu 2020 zammı

Memurların 2020 yılında alacakları fazla mesai ücretleri belli oldu. 2020 yılında fazla mesai yapan bir memurun maaşına yüzde 6.1 zam yapıldı. Yani memurların saat başına fazla çalışma ücretleri 13 kuruş artışla 2 lira 26 kuruş oldu.

Memur fazla mesai ücreti 2020 yılında belli oldu. Memurlar saat başı fazla mesai ücreti olarak 2 lira 26 kuruş oldu. Yani yüzde 6.1'lik zam yapıldı.

2020 yılı bütçe kanunu teklifine göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 6.1 zamlı uygulanacak. Bu yıl 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti 1 Ocak 2020'den itibaren 2 lira 26 kuruş olarak uygulanacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2 lira 39 kuruş ödeme yapılacak. Bu yıl bu personele 2 lira 25 kuruş ödeniyordu.

EN ÇOK AYLIK 450 SAAT: Kurul başkanı (Bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayı şartıyla saat başına 2 lira 39 kuruş fazla çalışma ücreti alacak.

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarla üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2 lira 26 kuruş ek çalışma ücreti ödenecek. Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüz yüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen görev yapan personele ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 3.90 lira ödenecek.

HARCIRAHA 3.4 TL ZAM: Önümüzdeki yıl harcırah kanunu uyarınca kamu personeline verilecek gündelik tazminatlar da yeniden belirlendi. Bütçe teklifine göre TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının yurt içi günlük harcırahları 67.4 liradan 73.25 liraya, Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları yüksek yargı başkanları gibi üst düzey memurların günlük harcırahları da 61.5 liradan 66.85 liraya çıktı. Memur ve hizmetlilerin ek gösterge aylık kadro derecelerine göre 38.75 liradan 51.60 liraya kadar değişen günlük tazminatları 42.15 TL ila 56.10 TL aralığına yükseltildi. Arazide çalışan personelin günlük harcırahı da 15.8 liradan 17.2 liraya çıktı.