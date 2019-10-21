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NASA açıkladı! 21 Kasım'da Dünya'nın yakınından asteroid geçecek

NASA yeni asteroid açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. 21 Kasım'da gelmesi beklenen asteroid Dünya'nın yakınından geçecek.

NASA asteroid açıklaması ile 21 Kasım günü, 650 metre genişliğindeki bir asteroidin Dünya’ya yakın bir mesafeden geçeceğini duyurdu. 481394 2006 SF6 adındaki asteroid, yaklaşık 29.000 km/s hız ile bizi teğet geçecek. NASA yaptığı açıklamada, asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimalinin düşük olduğunun altını çizdi. Ancak, burada Yarkovsky etkisi öne çıkıyor.

Bilim insanları bu etki ile asteroidin Dünya’ya beklenenden daha yakın mesafede geçebileceğine dikkat çekti. Bu arada Güneş tarafından yayılan radyasyonun asteroid yörüngesini değiştirmesine Yarkovsky etkisi deniyor.

NASA’nın açıklamalarına göre, yüz binlerce küçük asteroid, Dünya’mıza yakın mesafeden geçip gidiyor. Ancak, bir asteroidin tehlikeli sayılabilmesi için 35 metreden büyük olması gerekiyor. 21 Kasım’da gelmesi beklenen asteroid de 650 metrelik genişliği ile bu tehlike sınırlarını aşıyor.

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