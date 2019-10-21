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Barış Pınarı Harekatı'nda son durum! 5 günlük sürede uzatma olmayacak

Milli Savunma Bakanlığı, YPG'nin çekilmesi için ara verilen harekatla ilgili son durumu paylaştı. MSB Twitter'dan "Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır." açıklaması yaptı.

Güvenlik kaynakları, salı saat 22.00'de dolacak sürede uzatma olmayacağını belirtiyor. Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yaptı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 765 oldu.

ABD ile yapılan anlaşma gereği, YPG'ye Suriye'deki bölgeden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre Salı günü saat 22.00'da doluyor.

"İhlal/taciz sayısı 36 oldu"

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkışı hiçbir şekilde engellenmezken, PKK/YPG’li teröristlerce yapılan ihlal/taciz sayısı 36 oldu" denildi.

"Ateşkes değil ara verildi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu bir ateşkes değildir. Harekâta 17 Ekim 2019 tarihli Türkiye-ABD ortak açıklamasının yayımlanmasıyla ara verildi. Bu arada hasmane tutum, taciz ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir." ifadelerini kullandı.

"125 araç çıkış yapmıştır"

MSB'den süreçle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

TSK, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir.

Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır. 
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