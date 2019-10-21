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Mbaye Diagne PSG maçı kadrosuna alınmadı

Mbaye Diagne, Club Brugge'ün Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçı kadrosuna alınmadı.

Sezon başında Galatasaray'dan Belçika'nın Club Brugge ekibine kiralanan golcü futbolcu Mbaye Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak PSG maçı kadrosuna dahil edilmedi.

'İdmanlarda onu göremedim, performansı beni etkilemedi'
Club Brugge teknik direktörü Philippe Clement, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Paris Saint Germain maçının kadrosuna Mbaye Diagne'yi almadı ve durumu açıklarken şu ifadeleri kullandı; ''İdmanlarda onu göremedim, performansı beni etkilemedi."

50 dakikada 3 gol
Belçika Jüpiler Lig'de henüz hiçbir maça ilk 11'de başlamayan Diagne şu ana kadar üç maçta toplam 50 dakika görev yaparken bu süreye üç gol sığdırmayı başardı.

13 milyon euro
Mbaye Diagne'nin satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Club Brugge, sezon sonunda 13 milyon euro ödemesi durumunda oyuncuyu Galatasaray'dan kadrosuna katabilecek.

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