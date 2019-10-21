Tayfun Bayındır: Fatih Terim Falcao'nun alınmasından rahatsız

Gazeteci Tayfun Bayındır, Fatih Terim'in Radamel Falcao transferinden rahatsızlık duyduğunu yönetime de söylediğini ifade etti.

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan renklerine bağladığı ancak geldiği günden bu yana beklenen performansı ortaya koyamayan ve uzun zamandır devam eden sakatlığı sonrası gazeteci Tayfun Bayındır, bomba bir iddia ortaya attı.

"Fatih Terim, Falcao'nun alınmasından rahatsız''

CNN Türk'te konuşan Bayındır, "Fatih Terim, Falcao'nun alınmasından da, geliş şeklinden de, verilen paradan da rahatsız. Bunu başkana ve yöneticilere de söyledi. Bunu kafamdan atmyorum. Ben gazeteciyim ve birkaç yerden bu kaynağımı sorgularım. Bunları çöpe atar mıyım? Son derece sağlam bilgiye sahibim. Alınışından, gelişinden ve ödenen paranın yüksekliğinden rahatsız oldu ve yönetimi bunu söyledi. Fatih Terim'in Sivasspor maçı sonrası açıklamalarında da göndermeler var. 17-18 gündür antrenmana çıkmayan oyuncuyu oynatamazsınız." dedi.

Fatih Terim ne demişti?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;