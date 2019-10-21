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Jose Mourinho'dan Real Madrid'e uyarı: Kulakları sağır ediyorlar

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, yarın oynanacak Galatasaray - Real Madrid öncesi eski takımını uyarırken ''O atmosferde oynamak dünyanın her takımı için çok zor. Kulakları sağır eden bir tezahürat oluyor.'' dedi.

Manchester United'daki görevinden ayrıldıktan sonra bir süredir TV yorumculuğu yapan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, yarın oynanacak Galatasaray-Real Madrid maçı hakkında konuştu.

Son olarak Manchester United'ı çalıştırdıktan sonra şimdi yorumculuk yapan Portekizli teknik adam, Galatasaray-Real Madrid maçının saha dışı zorluklarına dikkat çekti.

''Galatasaray tribünleri sizin önünüze duvar örüyor''
Mourinho, zorlu maç için ''Real, Real gibi değil. Her Şampiyonlar Ligi deplasmanı gibi Galatasaray deplasmanı da çok zor geçecektir. Real'in yetenekli hücum ayakları, İstanbul'da önemli bir bariyerle karşılaşacak. Galatasaray tribünleri sizin önünüze duvar örüyor'' dedi.

''Kulakları sağır ediyorlar''
Real Madrid'in başındayken Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'a 3-2 yenildiklerini hatırlatan Jose Mourinho, ''O atmosferde oynamak dünyanın her takımı için çok zor. Kulakları sağır eden bir tezahürat oluyor. Futbolcularınız bir anda el freni çekilmiş gibi oluyor ve rakip kaleye gitmekte zorlanıyor.'' şeklinde konuştu.

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