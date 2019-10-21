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ABD'nin çekilmesinin ardından Suriye ordusu Rakka'da

Suriye ordusunun Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Rakka’ya girdiği görüntüler paylaşıldı. Suriye devlet televizyonu, rejim güçlerinin şehirdeki stratejik konumlara yerleştirileceğini duyurdu.

Suriye ordusu kalabalık bir konvoyla Rakka şehrine girdi. Suriye ordusu daha önce Amerikan askerleri tarafından korunan bölgeye yerleşti.

Suriye devlet medyası, ABD birliklerinin Münbiç yakınlarındaki askeri üslerden çekilmeye devam ettiğini belirtti.

Suriye devlet televizyonu, terk edilmiş bir Amerikan askeri üssünün görüntülerini yayınladı.

ABD bayraklı askeri araçların Tel Tamer yakınlarında yol boyunca ilerlemesi görüntülendi.

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