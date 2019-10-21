Barış Pınarı'na 120 saat ara verilmişti! Süre ne zaman saat kaçta doluyor?

SURİYE'de ABD ile varılan anlaşma sonucu Barış Pınarı Harekatına 120 saat ara verilmişti. Süre 22 Ekim'de doluyor.

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı harekatına geçen hafta ABD ile varılan anlaşma uyarınca ara verilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, YPG'nin çekilmesi için 120 saat süre vermişti.

YPG/PYD'de örgütüne tanınan süre yarın yani 22 Ekim 2019 tarihinde doluyor. 120 saat ara verilen harekat, çekilme istenen düzeyde olmadığı taktirde yarın saat 22.00'da yeniden başlayacak.

Sürenin dolacağı 22 Ekim tarihinde dünyanın gözü Soçi'de olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de biraraya gelecek. Bu görüşmeden çıkacak olan kararlar Türkiye'nin yol haritası açısından hayli önemli olacak.