Terör örgütü YPG'nin yeni oyunu deşifre oldu

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, kimyasal silah kullanıp Türkiye’yi suçlamaya yönelik hain planının deşifre olmasının ardından bu kez de rejim askeri üniforması giyerek yeni bir algı operasyonuna başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından yürütülen harekatta kısa sürede büyük ilerleme sağlandı ve teröristlerin işgalindeki Resulayn ile Tel Abyad ve kırsalında bulunan çok sayıda köy terörden arındırıldı. Başarıyla yürütülen harekata ABD ile yapılan görüşmelerin ardından 120 saat ara verildi ve bu süreçte teröristlerin belirlenen güvenli alanın dışına çıkmalarına olanak tanındı.

Kimyasal silah oyunu deşifre oldu

Harekat sahası dışına çıkması devam eden teröristlerin bu sırada kimyasal silah saldırısı düzenleyerek sivilleri katledip Türkiye’yi suçlamayı amaçladığı ortaya çıktı. Uluslararası kamuoyunda, “Türkiye sivilleri kimyasal silahla katlediyor” yalanını yayarak Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmayı amaçlayan teröristlerin bu planı deşifre oldu. Bu süreçte 6 kamyon ile terör örgütünün elindeki kimyasal silahları Irak’tan Suriye’nin Kamışlı kentine getirdikleri de belirlendi.

Bu kez de rejim üniforması oyunu ortaya çıktı

Kimyasal saldırı planı deşifre olan terör örgütünün bu kez yeni bir oyunu sahnelemeye başladığı da ortaya çıktı. Türk istihbarat birimlerinin belirlemelerine göre teröristler işgal ettikleri Suriye’nin Tel Rıfat kentinde Suriye rejimine ait askerlerin üniformaları ile dolaşmaya başladı. Teröristlerin, harekat endişesi ile kentten ayrılmak isteyen sivillere, “burada rejim askeri olduğu için operasyon yapılamaz” şeklinde güvence vererek engel olmaya çalıştıkları saptandı. Kamuflajlarını çıkaran teröristlerin rejim üniforması giyerek, rejimle ortak hareket ettikleri mesajını da vermeyi amaçladıkları öğrenildi.

Teröristler köylere mayın döşüyor

Barış Pınarı Harekatı ile bitme aşamasına gelen ve operasyonun durması için her yolu deneyen terör örgütü PKK/YPG’nin birçok noktada mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklamayı da sürdürdüğü ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin saptamalarına göre, teröristler Fırat’ın doğusunda işgal edilen bir başka nokta olan Ayn El Arab kentinin Kezken Köyünün çevresini de mayınlarla döşedi. Barış Pınarı Harekatı ile hedefte olan Ayn El Arab’ın kırsalındaki köye döşenen mayın ile hem olası operasyonda birliklere zarar verilmesinin hem de sivillerin kaçışının engellenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Terör örgütünün her türlü hain saldırı ve kirli oyunu sahnelemek için zemin arayışını sürdürürken, Türk Silahlı Kuvvetleri ise teröristlerin çirkin yüzünü deşifre etmenin yanı sıra sınır hattında teyakkuz halini sürdürüyor.