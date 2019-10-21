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Beşiktaş - Braga maçına İspanyol hakem

İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda perşembe günü konuk edeceği Braga maçında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında perşembe günü sahasında Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacak. 19.55'te başlayacak olan zorlu mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

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