Eski Vekil Şevki Yılmaz'dan olay açıklama : Kızın eve dostuyla gelirse...

20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, "Kadının hukukunu Avrupa’da arayanlar ahmaktır; ne zaman pezevenkliği siz medeniyet yaptınız" sözleriyle tartışma yaratacak açıklamalara imza attı.

Zavendikli Mustafa Yıldız'ın ölümünün 10. yıl anması Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Eski Milletvekili Şevki Yılmaz, İstanbul Sözleşmesi olarak anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne tepki gösterdi.

28 Şubat sürecini hatırlatan Şevki Yılmaz, konuşmasında şunları söyledi:

-Bin yıl savaşacağız diyorlar bin yıl. Öyle diyorlardı o 28 Şubat Batı Çalışma Grubu, yani bermuda çetesi grubu, nerede o çete şimdi? Bin yıl sürecek diyordu Çevik Bir. Sen neredesin Çevik Bir, ben Rize'deyim şimdi. Çatlasanız da patlasanız da Allah’ın nurunu bu ülkede kimse söndüremeyecek.

"Kadının hukukunu Avrupa’da arayanlar ahmaktır"

Masonların Müslümanları yıkmak için faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini iddia eden Şevki Yılmaz, kadın haklarına ilişkin olay yaratacak şu ifadeleri kullandı:



-Şimdi aileden bizi yıkmak için yeni oyunları Masonlar ortaya koydular. Bazı kardeşlerim de bu oyuna düşüyorlar. Bizde kadın erkek ayrımı yok hepsi ailedir. Aile, kadın erkekten meydana gelmiştir. Domuzun bile kabul etmediği ahlaksızlığı teşvik eden bir felaket eskiden de vardı ama artırılarak devam ediyor. Bizle çok savaş ediyorlar. Sadece Suriye’deki olay değil ahlak savaşından daha tehlikeli bir savaş yok. Aklımızı başımıza alacağız. Kadının hukukunu Avrupa’da arayanlar ahmaktır. Açık ve net konuşuyorum. Avrupa kim. Terbiyesizlere bak ya. Avrupa’da kadın hakkı arayacaklar. Kadın hakkı dediğiniz Avrupa’da var mı bana sorun.

"Yahu ne zaman pezevenkliği siz medeniyet yaptınız"

Yılmaz, aile yapısının bozulması için olabildiğince büyük bir felaketin yaşandığı ifade ederek, şunları kaydetti: