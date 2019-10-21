HABER /  POLİTİKA

MHP'den ihraç edilen Yusuf Halaçoğlu'na Bahçeli'den 50. yıl jesti

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin 50. Kuruluş yıldönümü nedeniyle hazırlanan özel plaketi, MHP Kayseri Milletvekili olarak görev yaparken ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen eski Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’na da gönderdi.

MHP Genel Merkezi, partiden ihraç edilen Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'na, partinin 50. yılı anısına yaptırılan ve üzerinden Devlet Bahçeli'nin imzası bulunan plaketten gönderdi. 

Gönderilen pakette, Alparslan Türkeş’in de olduğu bir işlemenin üzerinde olduğu madalyon da yer aldı.

"İhraç edilen biri olarak oldukça şaşırdım" 

Halaçoğlu, kendisine gönderilen 50. yıl plaketini Twitter hesabından "İhraç edilmiş biri olarak, adıma kargo ile gelen paketi açınca çok şaşırdım" diyerek Twitter'da paylaştı. 

​MHP'de üç dönem Kayseri Milletvekili olarak görev yapan Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, olağanüstü kurultay sürecinde partiden ihraç edilmişti. 

İlgili Haberler
Clinton Trump'ı küstah mektubu üzerinden bombaladı! Kafamı bozma... Önce kol ısırdı sonra tekme attı HDP'li vekil Saliha Aydeniz'in son marifeti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tuğçe Kazaz 'Kürtler devlet kuramaz' diyerek 'pimini çekersiniz' uyarısı yaptı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Clinton Trump'ı küstah mektubu üzerinden bombaladı! Kafamı bozma...
Abdulkadir Selvi ABD-Türkiye toplantısından bomba kulisler aktardı
Motorine 9 kuruşluk zam pompaya bakın ne kadar yansıyacak!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İstanbul'un iki ilçesine müthiş haber
Kürtlerin yüzü Türkiye’ye dönük diyen Ahmet Türk Twitter'da TT oldu
İran'dan Suriye açıklaması: Türkiye'nin askeri gözlem noktaları kurmasına karşıyız
ÖNCEKİ HABERLER
Haydarpaşa Sirkeci Garı ihalesini alan Hüseyin Avni Önder kimdir?
Önce kol ısırdı sonra tekme attı HDP'li vekil Saliha Aydeniz'in son marifeti
Florin Andone Real Madrid'e meydan okudu
Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Tam 75 bin kişi sınır dışı
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber!
28 Ekim 2019 yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu?
Yorumlar 2 yorum