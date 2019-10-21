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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı başlıyor

Demirören Haber Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak grup karşılaşmaları ile devam edecek.

Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 3'üncü maçında yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, grupta 1 puanla 3'üncü sırada yer alırken, rakibi Real Madrid ise aynı puanla son sırada bulunuyor. Gruptaki diğer maç ise Belçika takımlarından Club Brugge ile Fransa temsilcisi PSG arasında yarın saat 22.00'de oynanacak. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü haftanın maç programı ise şu şekilde:

YARIN:

- A Grubu

22.00 Galatasaray - Real Madrid

22.00 Club Brugge - PSG 

-B Grubu

22.00 Olympiakos - Bayern Münih

22.00 Tottenham - Kızılyıldız

-C Grubu

19.55 Shakhtar Donetsk - Dinamo Zagreb

22.00 Manchester City - Atalanta

-D Grubu

19.55 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen

22.00 Juventus - Lokomotiv Moskova

23 EKİM ÇARŞAMBA:

-E Grubu

22.00 Salzburg - Napoli

22.00 Genk - Liverpool 

-F Grubu

22.00 Slavia Prag - Barcelona

22.00 İnter - Borussia Dortmund

-H Grubu

19.55 Ajax - Chelsea

22.00 Lille - Valencia

-G Grubu

19.55 RB Leipzig - Zenit

22.00 Benfica - Lyon

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