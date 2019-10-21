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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İstanbul'un iki ilçesine müthiş haber

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avcılar ve Küçükçekmece sakinlerini ilgilendiren karara imza attı. Kumsal bölgesi doğal sit ve nitelikli doğal koruma alanı olarak ilan edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla harekete geçen Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İstanbul’un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerine ilişkin önemli karar aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avcılar ve Küçükçekmece’de bulunan kumsalları doğal sit ve nitelikli doğal koruma alanı ilan etti.

Nitelikli doğal koruma alanı nedir?

Nitelikli doğal koruma alanları, doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanları olarak nitelendiriliyor.

Doğal sit alan ise jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar olarak tanımlanıyor.

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