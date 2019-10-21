Akçakale ve Tel Abyad'daki 100 yıl önceki hikaye tekerrür etti

Posta yazarı Nedim Şener, 100 yıl önce Fransız işgali altındaki Tel Abyad'da biri vatansever, diğeri işbirlikçi iki kardeşin hikayesini yazdı ve Akçakale'ye göç eden vatansever kardeşin torununun çarpıcı açıklamalarını köşesine taşıdı.

Nedim Şener, Mondros Antlaşması’ndan Urfa’yı işgal eden Fransız hakimiyeti döneminde yaşanan bir olayı köşesinde anlattı ve 100 yıl sonra tarihin tekerrür ettiğini yazdı. Sözü daha fazla uzatmıyor ve Şener'in "100 yıllık hikaye; ihanet ve vatanseverlik" başlıklı yazısıyla sizleri baş başa bırakıyoruz:

"O günlerde Tel Abyad’ın Türkçesi “horoz” anlamına gelen Dik köyünde büyük bir aile yaşamaktadır; “Meşhur ailesi ya da Meşhur aşireti” Urfa Akçakale ile yürüme mesafesinde olan Tel Abyad’daki Meşhur aşiretinde 1919 yılında iki kardeş vardır; Ahmet ve Ömer. 11 Nisan 1920 tarihine kadar süren Fransız işgali sırasında Ömer, işgalci Fransız güçleriyle işbirliğine girer, Ahmet, Osmanlı askerlerine yardım eder.

Akçakale'ye geçti

Son olarak dört Osmanlı askerini evinde sakladığını öğrenen Fransızlar Ahmet’in peşine düşer. Öldürüleceğini öğrenen Ahmet, ailesini ve kendine bağlı aşiret üyelerini alıp Dik köyünden Akçakale’ye geçer. Orada bugün adı “Öncül” Arapçası “İlle” olan köyü kurar.

‘İlletleri olacağım’

Anadolu direnişini örgütleyen Mustafa Kemal, ona haber gönderip, sınırdan daha içeride bir yerleşim alanına geçmesini önerir. Ahmet ağa, “Tam burada kalıp onların karşısında ‘İllet’ olarak kalacağım” der.

Ahmet Ağa "meşhur" soyadı aldı

Ahmet ağa, kanunun çıkmasıyla “Meşhur” soyadını alır. Torunları bugün hâlâ Akçakale’de; tam sınırda 7 köyde, 2 bin 700 kişilik nüfusa ulaşmış. Fransızlarla işbirliğine giden ve Suriye tarafında kalan Ömer ve ailesinin köylerinin sayısı da artmış.

Bugün Tel Abyad merkezi ve çevresindeki 67 köyde 42 bin kişi bu ailenin üyeleri. Tüm bunları bana Barış Pınarı Harekatı nedeniyle gittiğim Akçakale’de, 100 yıl önce buraya yerleşen Ahmet Meşhur’un aynı ismi taşıyan torunu Ahmet anlattı.

Tarih nasıl tekerrür etti

Sonra “Tarih tekerrür ediyor” dedi. “Nasıl?” diye sorduğumda şu yanıtı verdi: “Suriye topraklarında kalan Ömer amcamızın torunları var ya, işte onların 7 bin 500’ü önce DEAŞ sonra PKK/YPG’li teröristlerin baskısından Türkiye’ye göçtü. Biz, tabii ailemizdir diye destek olduk. Gelenlerle sohbet ederken, ‘Dedem Ahmet, Fransızlarla işbirliği yapmaktansa şerefiyle Tel Abyad’dan çıktı. Bugün siz, dedelerinizin 100 yıl önceki hatası yüzünden oradan kaçarak geldiniz’ dedim.”

Evet, Ortadoğu emperyalistlerin oyun alanı, ihanet ve vatanseverlik destanlarının yazıldığı coğrafya. Emperyalistler her dönem satın alacak birilerini buluyor. Ve maalesef tarih hep tekerrür ediyor."